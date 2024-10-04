Частные компании хотят от NASA больше мест для их астронавтов на МКС

Компании, разрабатывающие коммерческие космические станции, всё чаще начали изъявлять заинтересованность в большем участии NASA в полётах на МКС для приобретения опыта и привлечения клиентов — частных астронавтов.

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В 2019 году NASA заявило, что будет допускать до двух полётов частных астронавтов на МКС ежегодно в рамках своей политики по содействию коммерциализации. До настоящего времени было осуществлено три таких полёта, все они приходились на компанию Axiom Space.

Однако темпы этих полётов оказались медленнее, чем ожидалось, та как совершался всего один полёт в год. Миссия Ax-1 компании Axiom стартовала в апреле 2022 года, затем Ax-2 — в мае 2023 года и Ax-3 — в январе 2024 года. Предстоящая миссия Ax-4 была запланирована на осень 2024 года, но полёт перенесли на весну после того, как в августе был объявлен состав экипажа.

Пятый полёт, запланированный на конец 2025 года, под вопросом: NASA ещё не опубликовало запросы и предложения на последующие частные полёты.

Тем не менее коммерческие компании, включая Axiom, всё равно заинтересованы в таких полётах и увеличении мест на МКС, хотя работают над своими собственными коммерческими станциями, которые в будущем потенциально могут заменить МКС.