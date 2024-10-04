Google бросит вызов OpenAI в разработке «человекоподобного» ИИ

Агентство Bloomberg сообщило о работе Google над новой моделью ИИ, которая сможет строить цепочки рассуждений подобно человеческой логике. Цель проекта — выйти на адекватный уровень конкуренции с OpenAI.

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Google начала работу над новым ИИ после того, как свою версию такого ПО представила OpenAI в сентябре 2023 года под названием o1. Опасения об упущении шанса посоревноваться с OpenAI на рынке возникли в подразделении Google DeepMind, которое и занимается разработкой.

Google добивается, чтобы её разработка могла «рассуждать» как человек и предоставлять пользователю решения сложных и нелинейных многоступенчатых задач в математике, программировании и подобных областях. К тому же такое ПО может генерировать релевантные ответы на запросы всего за несколько секунд.