Google начал помечать в поиске официальные сайты специальной галочкой

Google начал тестировать новую функцию в поиске, которая поможет пользователям избегать переходов на фейковые и мошеннические сайты. В некоторых поисковых запросах теперь отображаются синие галочки рядом с официальными сайтами некоторых компаний, сообщает The Verge.

© Газета.Ru

По словам представителя Google Молли Шахин, компания регулярно экспериментирует с функциями, которые помогают покупателям находить надежные компании в сети. В данный момент проходит небольшой эксперимент с галочками рядом с названием некоторых сайтов в поисковике.

На данный момент отметка замечена рядом с официальными сайтами Microsoft, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Epic Games, Apple, Amazon и HP. При этом нововведение работает выборочно и не у всех пользователей. Также отмечается, что при наведении курсора на галочку показывается сообщение, в котором говорится, что это не официальный сайт, но сама Google не гарантирует надежность самой компании.

Когда эта функция заработает у всех пользователей, не уточняется. Также неизвестно, в каких регионах тестируется нововведение.