Создана установка для изучения гранулированного топлива в России

В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза создали установку, имитирующую камеру сгорания ракетных и прямоточных двигателей. Это решение направлено на изучение образцов гранулированного топлива и подбор оптимальных параметров его использования.

© Ferra.ru

Разработанная установка позволяет исследовать систему подачи гранул в камеру сгорания, что способствует качественному определению характеристик истечения топлива и параметров его расхода. Гранулированное топливо сочетает в себе свойства как жидкого, так и твердого горючего, что делает его уникальным для применения в двигателях, отметили в пресс-службе.

На данный момент технология использования гранулированного топлива недостаточно изучена, и механика движения порошково-газовой смеси описывается лишь теоретически. Новая экспериментальная установка ПНИПУ обеспечивает максимально полную имитацию процессов подачи гранулированного топлива, что позволит значительно улучшить прогнозирование работы ракетных двигателей в будущем.