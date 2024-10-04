Пользователи YouTube столкнулась с ошибочным удалением каналов

Некоторые пользователи YouTube столкнулись с удалением каналов, а также с потерей доступа к платным подпискам.

Сотрудник Google назвал это ошибкой со стороны компании и заверил, что ситуация будет исправлена.

"Мы получаем сообщения о том, что каналы были ошибочно удалены за "спам и обманные практики". Наши команды активно работают над восстановлением каналов", - сообщил представитель Google на одной из страниц сообщества YouTube.

По его словам, мог пропасть и доступ к платным подпискам YouTube TV, YouTube Premium и YouTube Music.

"Мы очень сожалеем об этой ошибке с нашей стороны и сообщим, когда все будет решено", - подчеркнул он.

Представитель Google уточнил, что вместе с восстановлением канала могут исчезнуть некоторые материалы, например, плейлисты, но это связано с задержкой обработки, и вскоре будут восстановлены и они.