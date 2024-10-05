Иран планирует запустить три собственных спутника

Иран запустит на орбиту три произведенных в стране спутника дистанционного зондирования до конца марта 2025 года. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на главу иранского космического агентства Хасана Саларие.

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Он подчеркнул, что спутники дистанционного зондирования будут запущены на орбиту до 20 марта 2025 года.

В публикации подчеркивается, что на орбиту отправят спутники «Косвар», «Толо-3» и «Зафар-2». Система, состоящая из них, даст возможность принимать и передавать данные для облегчения принятия решений во время стихийных бедствий, особенно там, где наземная инфраструктура не функционирует.

В сентябре сообщалось, что Аэрокосмические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно вывели на орбиту исследовательский спутник под названием Chamran-1. Запуск осуществила ракета-носитель Qaem-100.

Спутник был разработан несколькими иранскими компаниями и имеет массу около 60 кг. Он был поднят на высоту 550 км над Землей и через несколько часов начал передавать первые сигналы.