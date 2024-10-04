Сильные магнитные бури будут бушевать на Земле несколько дней

Магнитные бури, временами сильные, продлятся на Земле минимум трое суток. Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, их окончание ожидается лишь в начале понедельника, 7 октября.

Он отметил, что в отличие от прошлых прогнозов минувшей ночью магнитосфера Земли находилась в спокойном состоянии. Начало магнитных бурь передвинули на середину сегодняшнего дня, 4 октября.

«По-прежнему ожидается, что они временами будут достигать уровня G3 — сильных магнитных бурь, и что более интересно, продлятся как минимум трое суток. По уточнённым данным, учитывающим последнюю вспышку класса Х на Солнце, окончание магнитных бурь теперь ожидается только в начале понедельника», — добавил Леус.

Напомним, что в ночь на 2 октября на Солнце произошла мощная вспышка балла X7.1. Она стала второй по силе в этом солнечном цикле, который длится уже 7 лет. Более мощный взрыв регистрировался лишь в мае 2024 года.

Как заявлял глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, взрыв произошел почти точно по центру солнечного диска, в области максимального воздействия на Землю. Он стал неожиданностью для ученых, поскольку в последние недели на светиле наблюдалась спокойная обстановка.