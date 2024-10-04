ИИ Google Gemini Live научится разговаривать на 40 новых языках

Google активно развивает свои ИИ-технологии, и Gemini Live — яркое тому подтверждение.

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Этот более естественный и человекоподобный разговорный интерфейс позволяет пользователям общаться с искусственным интеллектом в реальном времени, получая контекстно осознанные ответы.

Изначально чат-бот был доступен только на английском языке, однако компания расширяет его функционал, добавляя поддержку более чем 40 новых языков.

Gemini Live появится на Android с поддержкой большого количества языков. В ближайшие недели Google планирует добавить поддержку немецкого, французского, хинди и португальского.

Хотя точные сроки полной реализации не объявлены, можно ожидать, что Google продолжит быстро расширять функционал, учитывая стремительное развитие проекта.

Gemini Live станет доступен для более широкой аудитории благодаря расширению языковой поддержки, а также возможностям ведения диалогов на нескольких языках одновременно.

Дополнительно Google пообещал интеграцию с такими сервисами, как Keep, Calendar и Tasks, с новыми функциями, которые начнут выходить уже в октябре.