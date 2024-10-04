Ученые назвали 2035 год последним, когда океаны можно будет спасти от пластика

Ученые заявили, что к 2035 году необходимо сократить количество пластиковых отходов, попадающих в океаны, на 32%.

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Это позволит предотвратить необратимые последствия загрязнения океанов к 2050 году. Исследование, опубликованное в журнале Marine Pollution Bulletin, впервые предложило четкие цифры для решения этой глобальной проблемы.

Профессор Ацухико Исобе и его команда из Университета Кюсю обнаружили, что уже к 2022 году в океан попало 25.3 млн тонн пластика, большая часть которого не поддается отслеживанию.

Если не принять меры, количество микропластика, который трудно удалять и который поглощается морскими обитателями, будет только расти.

Учёные предлагают усилить управление отходами, продвигать многоразовые альтернативы и повышать осведомленность населения.

Выполнение этих мер позволит сократить загрязнение океанов более чем на 50% к 2050 году, а в некоторых районах — на 63%.