Adobe Photoshop и Premiere получили новые ИИ-функции

Американская компания Adobe представила обновленные версии Photoshop и Premiere под брендом Elements. Они получили ряд улучшений, основанных на искусственном интеллекте, пишет издание «Коммерсантъ».

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Отдельные программы стоят по $89,99, а комплект — $129,99.

Photoshop и Premiere Elements предназначены для редактирования изображений и видео соответственно и предлагают более доступные цены по сравнению с подпиской на Adobe Creative Cloud. В Photoshop внедрены ИИ-функции, позволяющие редактировать фотографии: изменять цветовую гамму, комбинировать несколько изображений, добавлять размытие глубины резкости и удалять нежелательные объекты.

В Premiere появилась упрощенная временная шкала и возможность группировки аудио- и видеодорожек. Теперь можно заблокировать отдельные дорожки, чтобы избежать случайных изменений, а также добавлено новое меню быстрого доступа к инструментам. Пользователи могут применять индивидуальные стили текста в заголовках, экспортировать видео в несколько мест одновременно и удобно импортировать файлы благодаря новому медиабраузеру.