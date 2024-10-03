Ученые зафиксировали на Солнце вторую мощную вспышку за два дня

На Солнце произошла вторая вспышка класса X за два дня, рассказали в Институте прикладной геофизики. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ИПГ.

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Класс X является самым высоким по силе в рентгеновском излучении солнечной активности. Класс М классифицируется как средняя сила, С — слабая, А и В — почти незаметные.

По данным специалистов, вспышка X9.0 произошла в 15:18 мск и длилась 28 минут. Ее удалось зафиксировать в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3842 (S16W04). Она сопровождалась нарушением радиосвязи в коротковолновом диапазоне.

Исследователи пояснили, что вспышка стала самой сильной в 25-м цикле солнечной активности, который начался в декабре 2019 года. Прежний рекорд зафиксировали в мае 2024 года, мощность тогда составила X8.7. Третью вспышку по силе наблюдали в ночь на 2 октября, ее показатель равняется X7.1.

Также явление, которое произошло 3 октября, оказалось сильнейшим за семь лет. Максимум за последнее десятилетие ученые зарегистрировали 6 сентября 2017 года. Вспышка достигла X9.3 балла.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» сообщил, что вечером 3 октября на Землю обрушится магнитная буря. По его словам, спокойное состояние магнитосферы наступит только в начале следующей недели.