"Яндекс" добавил функции нейросети в поисковую систему

В Яндексе запустили новый Поиск с Нейро, который теперь может изучать всю информацию в интернете и собирать ответы из разных источников. Это поможет пользователям не только находить ответы на популярные вопросы, но и разбираться в сложных темах, например, в этапах строительства Московского Кремля или сравнивать размеры слона и стегозавра. Если ответа не удаётся найти сразу, достаточно нажать на специальную кнопку, и Нейро постарается помочь.

Нейро не просто ищет информацию, но и понимает, актуальна ли она. Например, теперь можно узнать о ближайших концертах или спортивных матчах, а также задать вопросы о деталях изображений. Если вы гуляете по музею и увидели натюрморт, можно просто сфотографировать его и спросить, что означают предметы на картине. Это стало возможным благодаря новой нейросети, которая лучше распознаёт объекты.

Поиск с Нейро может помочь решить математические задачи из школьной программы. Пользователи могут загружать фотографии примеров, даже если они написаны от руки, или просто вводить текст. В базе данных Поиска теперь есть информация о 2,7 миллиардах товаров от интернет-магазинов. Это позволяет пользователям сразу видеть цены и изображения нужных товаров. Поиск также упрощает выбор банковских продуктов и помогает находить врачей из самой большой базы в России, содержащей информацию о более чем 740 тысячах специалистов. Теперь в результатах сразу видно, где принимает врач, его образование и отзывы пациентов.