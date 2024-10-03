Обнаружен затонувший «корабль-призрак Тихого океана»

Археологи из проекта SEARCH обнаружили останки эсминца USS Stewart (DD-224), который называют «кораблем-призраком Тихого океана». Об этом сообщает Heritagedaily.

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Отмечается, что во времена Второй мировой войны корабль успел войти в состав как американского, так и японского флотов. В 1942 году судно получило сильные повреждения во время битвы в проливе Бадунг, после чего его попытались починить в доке Сурабай, но в итоге отбуксированный эсминец затопила японская авиация.

Судно исключили из флота США, но спустя год его подняли со дна японцы. Корабль был отремонтировал и записан в состав Императорского флота Японии. Из-за этого за судном закрепилось имя «корабля-призрака Тихого океана», поскольку военная разведка всего мира не могла понять, почему на вооружении у Японцев стоит американский военный корабль. Впрочем, в 1945 году судно USS Stewart снова вернулся в состав американского флота — корабль был захвачен. После этого его использовали как учебную мишень для авиации, в результате чего он снова затонул у берегов Калифорнии.

Именно там его нашли исследователи SEARCH. С помощью современного оборудования подводные археологи обнаружили место затопления корабля, после чего окрестности были просканированы специальными дронами. Как показали полученные данные, USS Stewart до сих пор остается в относительно хорошем состоянии, что является исключительной редкостью для корабля такого возраста.

Ранее у берегов Шотландии нашли затонувший корабль времен Первой мировой войны в удивительно хорошем состоянии.