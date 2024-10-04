В Windows 11 ускорили на 94% перенос файлов

С обновлением Windows 11 24H2 в операционной системе заработали поддержка файловой системы ReFS и функция блочного клонирования файлов, ранее доступные исключительно пользователям Windows Server. Об этом сообщает 3DNews.

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Файловая система ReFS, появившаяся в 2012 году, является альтернативой NTFS, используемой с 1993 года. Однако ReFS не может использоваться на загрузочном диске ОС и предназначена для рабочих станций и серверов, где требуется стабильное и масштабируемое хранилище данных.

Блочное клонирование в ReFS повышает скорость копирования небольших файлов на 18%, а при копировании больших файлов производительность увеличивается на 94% по сравнению с NTFS. Эта функция значительно ускоряет файловые операции внутри одного накопителя за счет использования ссылок на данные вместо их полного копирования.

Кроме блочного клонирования, ReFS предлагает встроенную систему резервного копирования данных и автоматическую проверку целостности файлов, что снижает риск повреждения данных. ReFS изолирует и удаляет только поврежденные участки, что позволяет сохранить большую часть данных при проблемах с их целостностью.

ReFS также улучшает производительность при использовании нескольких SSD и жестких дисков, хотя не поддерживает многие функции NTFS, такие как шифрование и сжатие файлов.

Отмечается, что для активации ReFS необходимо полностью переформатировать диски, так как конвертация из NTFS невозможна.