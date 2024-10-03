YouTube сделает Shorts-видео длиннее

Видеохостинг YouTube разрешит пользователям загружать более длинные Shorts-видео. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее обновление выйдет 15 октября. Согласно сообщению YouTube, после этого короткие видео Shorts смогут достигать продолжительности в три минуты вместо одной. Кроме того, с обновлением также появится возможность скрыть большую часть Shorts-видео в своей ленте.

«Начиная с 15 октября вы сможете загружать Shorts продолжительностью до трех минут. Эта функция была самой востребованной среди создателей, поэтому мы рады предоставить вам больше возможностей рассказать свою историю», — рассказали в YouTube.

Ранее из YouTube удалили тысячи популярных клипов.