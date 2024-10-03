Земля готовится к экстремальной геомагнитной буре на этой неделе

Землю ждёт геошторм из-за сильной вспышки на Солнце, произошедшей на этой неделе, 1 октября. Это вторая по мощности вспышка за последние пять лет, пишет Daily Mail.

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Это событие уже вызвало отключение коротковолнового радиовещания над Гавайями и выброс корональной массы (КВМ) — выброс солнечной плазмы и высокоэнергетических частиц — в космос. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) прогнозирует, что геошторм накроет Землю 4 октября.

Геомагнитная буря может привести к отключению радиосвязи, повреждению электросетей и сбоям в работе спутниковой связи, а также стать причиной появления полярных сияний в необычно низких широтах.

Между тем в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отмечают, что ожидающаяся буря будет иметь двойной профиль с двумя максимумами. Колебания магнитного поля могут достигнуть уровня G3 (третий балл из пяти максимально возможных).

Первый пик ожидается завтра, 4 октября, около 11 часов по Москве, когда к Земле придёт медленное плотное ядро, а второй — в ночь с 4-го на 5-е число.

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