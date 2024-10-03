Свежее обновление ломает смартфоны Samsung Galaxy
Владельцы Samsung Galaxy жалуются, что обновление сломало их устройства.
Пользователи Reddit предполагают, что это связано с апдейтом приложения SmartThings Framework из Galaxy Store. Оно инициирует цикл перезагрузки во время установки.
Большинство жалоб поступили от владельцев Galaxy S10 и Note 10 и бюджетных моделей Galaxy M51 и A90 из США, Германии, Франции, Австралии, Бельгии, Кореи, Индонезии и Сингапура.
На данный момент производитель не предоставил решения этой проблемы, но некоторые советуют отключить автоматические обновления приложений в Galaxy Store.
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