Свежее обновление ломает смартфоны Samsung Galaxy

Владельцы Samsung Galaxy жалуются, что обновление сломало их устройства.

Пользователи Reddit предполагают, что это связано с апдейтом приложения SmartThings Framework из Galaxy Store. Оно инициирует цикл перезагрузки во время установки.

Большинство жалоб поступили от владельцев Galaxy S10 и Note 10 и бюджетных моделей Galaxy M51 и A90 из США, Германии, Франции, Австралии, Бельгии, Кореи, Индонезии и Сингапура.

На данный момент производитель не предоставил решения этой проблемы, но некоторые советуют отключить автоматические обновления приложений в Galaxy Store.

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