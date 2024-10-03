Представлено новое умное кольцо Oura с платной подпиской

Компания Oura представила новое умное кольцо Ring 4, которое стало тоньше по сравнению с предыдущей моделью, а качество измерения показателей здоровья значительно повысилось. Производитель расширит линейку размеров кольца и обновит фирменное приложение для удобства пользователей. Об этом сообщает издание The Verge.

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Основное отличие Ring 4 от предыдущей модели заключается в использовании меньших датчиков, что позволило избавиться от выпуклостей на внутренней стороне кольца. Новый алгоритм сбора данных о состоянии здоровья увеличивает количество сигнальных каналов с 8 до 18, что позволяет выбирать лучший сигнал в каждый момент времени. Согласно внешним исследованиям, новый алгоритм на 120% улучшает качество передачи сигналов и на 30% точнее отслеживает уровень кислорода в крови.

Oura Ring 4 может работать без подзарядки до восьми дней, хотя время автономной работы зависит от размера кольца. Пользователи теперь могут выбирать между размерами кольца от 4 до 15. Фирменное приложение Oura также претерпело изменения, став более удобным и понятным. Добавлены новые функции, такие как обновленная метрика для уровня стресса и автоматическое обнаружение активности для 40 типов активностей.

Поставки Oura Ring 4 начнутся в середине этого месяца по цене от $349 (примерно 33 тыс. руб. по курсу на 3 октября 2024 года). Кольца Oura Ring 3 будут продаваться до тех пор, пока производитель не реализует все запасы, по цене на $50 (около 4,7 тыс. руб.) меньше. Подписка Oura останется стоить прежние $6 (570 руб.) в месяц или $70 (6,6 тыс. руб.) в год.