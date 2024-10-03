В Татарстане разработали полностью электрический беспилотник

Центр беспилотных авиационных систем Университета Иннополис разработал компактный беспилотник InnoVtol-A12, который стал полностью электрическим. Серийный выпуск запланирован на 2025 год, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Новый беспилотник был презентован на форуме Digital Innopolis Days x AI IN 2024 заместителю руководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину, министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову и премьер-министру Татарстана Алексею Песошину.

"Новая версия InnoVtol - наше плановое продолжение линейки беспилотников вертикального взлета и посадки. Вместо гибридной схемы дрон стал полностью электрическим. Он в три раза легче предыдущей версии, но так же хорошо решает плановые задачи по мониторингу на относительно большой площади. Сейчас новый беспилотник проходит целый комплекс испытаний и апробацию в полевых условиях", - приводит пресс-служба слова директора Университета Иннополис Искандера Бариева.

По его словам, серийный выпуск планируется во второй половине 2025 года.

В пресс-службе уточнили, что InnoVtol-A12 разработан для авиационных работ с интеграцией лидарных модулей сканирования и высокоточных геодезических камер. Эта комплектация позволяет проводить детальные аэрофотосъемки, создавать трехмерные модели местности и будет полезна в геодезии, картографии и строительстве.

Отмечается, что беспилотник сконструирован по схеме "летающее крыло" из композитных материалов. Конструкция позволяет вертикально взлетать и садиться в заданной зоне на любом покрытии, включая неподготовленные грунтовые или насыпные площадки. "Дрон способен подниматься на высоту до 2,5 тыс. м, лететь с крейсерской скоростью 80 км/ч, нести на борту полезную нагрузку до 1,5 кг свыше 1,5 часов без подзарядки", - сообщили в пресс-службе.