Что такое VoWiFi и как настроить звонки по Wi-Fi

Если в вашем доме или офисе плохо ловит мобильная связь, есть способ решить проблему — VoWiFi, или связь по Wi-Fi. Портал howtogeek.com рассказал, что это такое и как ей пользоваться.

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Что такое VoWiFi

VoWiFi, или звонки по Wi-Fi — это функция, которая позволяет совершать обычные голосовые звонки или отправлять SMS, но по Wi-Fi. Да, в этом нет ничего нового: сервисы, типа Skype или WhatsApp, существуют уже довольно давно. Однако VoWiFi не нуждается в каких-то приложениях или других инструментах — это просто альтернатива традиционной мобильной связи. Если обычно смартфоны используют сигналы вышек для того, чтобы соединять абонентов, то звонки по Wi-Fi используют беспроводной Интернет.

После активации VoWiFi функция автоматически включается всякий раз, когда сигнал мобильной связи ограничен или недоступен. Звонки и текстовые сообщения перенаправляются по Wi-Fi. В зависимости от оператора связи, функция может оставаться доступной и при наличии связи.

Кому пригодится VoWiFi

VoWiFi полезен по множеству причин, но, прежде всего, функция помогает в регионах с плохой зоной покрытия мобильной связи. А значит, люди, живущие или работающие в районе с плохой связью, по-прежнему могут совершать звонки и отправлять сообщения.

Еще одно преимущество — в простоте. Для пользования VoWiFi нужно всего лишь включить функцию: все остальные процессы проходят автоматически. Не придется ничего загружать, книга контактов останется нетронутой, никакие настройки не надо задавать по новой.

Кроме того, VoWiFi обеспечивает лучшее качество звука, чем ограниченный мобильный сигнал, и Wi-Fi не потребляет много трафика. На обычный звонок уходит примерно 1 МБ в минуту. Если вы не собираетесь болтать часами, то можно не волноваться о расходе оплаченного трафика.

Что нужно для подключения VoWiFi

Актуальный смартфон, Wi-Fi и оператор связи, поддерживающий VoWiFi. Хотя высокоскоростной Интернет всегда повышает качество звука, 1 Мбит/с вполне хватит. А насчет актуальности смартфона — скорее всего, подойдет любая модель, вышедшая после 2018 года. Раньше VoWiFi был доступен лишь премиальным устройствам, но эти времена давно в прошлом.

Как подключить VoWiFi

Шаги немного разнятся в зависимости от вашего устройства, но, обычно, VoWiFi включается в меню настройки звонков. Помимо этого, вам может понадобиться активация услуги через мобильного оператора — подробности об этом следует уточнить на сайте вашего оператора или в официальном приложении.