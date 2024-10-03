В Казани разработали огнеупорные конверты для спасения младенцев при ЧП

Ученые Казанского научно-исследовательского технического университета создали конверты для новорожденных, которые помогут защитить малышей при пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Конверты изготовлены из огнеупорного нетканого материала и способны уберечь детей от высокой температуры, искр и горящих фрагментов.

© ferra.ru

Помимо этого, конверты удерживают тепло, что позволяет новорожденным пережить холодное ожидание помощи после эвакуации. Для дополнительной безопасности предусмотрены специальные вставки, которые защищают от ушибов при транспортировке.

Разработчики отмечают, что в больницах сейчас нет удобных средств для эвакуации младенцев, а существующие решения, такие как переносные камеры, дороги и громоздки. В результате в экстренных ситуациях врачи вынуждены использовать обычные одеяла или пеленки, которые не обеспечивают должную защиту.

Конверты уже запатентованы, а следующий шаг — испытания в медучреждениях и МЧС. После успешных тестов разработка будет предложена производителям для массового выпуска.