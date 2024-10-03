В Казани разработали огнеупорные конверты для спасения младенцев при ЧП
Ученые Казанского научно-исследовательского технического университета создали конверты для новорожденных, которые помогут защитить малышей при пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Конверты изготовлены из огнеупорного нетканого материала и способны уберечь детей от высокой температуры, искр и горящих фрагментов.
Помимо этого, конверты удерживают тепло, что позволяет новорожденным пережить холодное ожидание помощи после эвакуации. Для дополнительной безопасности предусмотрены специальные вставки, которые защищают от ушибов при транспортировке.
Разработчики отмечают, что в больницах сейчас нет удобных средств для эвакуации младенцев, а существующие решения, такие как переносные камеры, дороги и громоздки. В результате в экстренных ситуациях врачи вынуждены использовать обычные одеяла или пеленки, которые не обеспечивают должную защиту.
Конверты уже запатентованы, а следующий шаг — испытания в медучреждениях и МЧС. После успешных тестов разработка будет предложена производителям для массового выпуска.