Камеры смартфонов в 2024 году поставили рекорд

Разрешение в камерах смартфонов в 2024 году достигло рекордного показателя. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research.

© Lenta.ru

Аналитики отметили, что потребительские устройства каждый год получают все более качественные камеры. По этой причине во втором квартале 2024 года среднее разрешение камеры поставляемых на рынок телефонов достигло 54 мегапкиселей. Для сравнения, в 2020 году этот показатель равнялся 27 мегапикселям.

Также более половины всех смартфонов, проданных во втором квартале 2024-го, имели камеру с разрешением выше 50 мегапикселей. В сегменте гаджетов начального и среднего ценового диапазона улучшение качества камер связано с Android-производителями: некоторые доступные девайсы имеют камеру на 64 или даже 108 мегапикселей. Также аналитики Counterpoint Research назвали разрешение камеры одним из важнейших критериев при выборе смартфона потребителем.

Больше всего устройств с камерой высокого разрешения — 45 процентов — имели три объектива. Увеличение количества сенсоров объясняется тем, что производители телефонов начали оснащать свои аппараты макрообъективами.

Ранее инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что производители флагманских Android-смартфонов поднимут цены на свои устройства в 2025 году. Рост цен аналитик связал с высокой стоимостью флагманских процессоров Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400.