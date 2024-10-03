Открыта новая экзопланета класса супернептун

Международная группа астрономов под руководством Амадео Кастро-Гонсалеса из Центра астробиологии в Мадриде сообщила об открытии новой экзопланеты класса супернептун. Этот новый мир, обозначенный как TOI-5005 b, был обнаружен в системе звезды солнечного типа и описан в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

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TOI-5005 b — это экзопланета, размер которой примерно в шесть раз больше, а масса — более чем в 30 раз больше земной. Плотность планеты составляет 0,74 грамма на кубический сантиметр, что указывает на ее низкую плотность. Она совершает оборот вокруг своей звезды за 6,31 дня и находится на расстоянии около 0,066 астрономической единицы от нее. Температура на планете была рассчитана на уровне 1040 кельвинов.

Для подтверждения природы планеты использовались данные, полученные от спутника НАСА TESS, а также наземных телескопов HARPS, PEST и TRAPPIST-South. Наблюдения позволили исследователям подтвердить, что обнаруженный транзитный сигнал является планетой, и охарактеризовать ее физические и орбитальные параметры.

Изучение внутренней структуры TOI-5005 b показало, что ее ядро и металлическая оболочка составляют соответственно 74 и 8 процентов от общей массы. Это говорит о том, что планета образовалась путем аккреции ядра, что отличает ее от других газовых гигантов. Доля металлов в экзопланете чуть ниже, чем у Урана и Нептуна.

TOI-5005 b классифицирован как супернептун, расположенный в области, называемой нептуновой саванной. Это место между нептуновой пустыней, где почти не встречаются планеты типа Нептуна на коротких орбитах, и хребтом нептунов, которые имеют более высокую плотность и расположены ближе к звездам. TOI-5005 b обладает относительно низкой плотностью для своей орбитальной зоны.