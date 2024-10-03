Названо время гибели всего живого на Земле

Ученые назвали время гибели всего живого на Земле
Через один миллиард лет на Земле произойдут катастрофические изменения, которые приведут к гибели большинства живых существ на планете. К такому выводу пришли ученые из Чикагского университета под руководством Р. Дж. Грэма.
По данным исследователей, ключевым фактором вымирания станет увеличение яркости Солнца, вызванное старением звезды. На данный момент вспышки увеличились на треть, однако со временем это может привести к снижению уровня углекислого газа в атмосфере.
Первым серьезным сигналом для человечества будет массовая гибель растений. Их истребление запустит цепную реакцию, которая приведет к смерти других биологических видов, пишет The Planetary Science Journal.
Ученые: внеземная цивилизация может уничтожить жизнь на своей планете за 1000 лет
Ранее стало известно, что астероид Демон размером с Эйфелеву башню может уничтожить Землю в 2029 году. Когда знаменитый астероид Апофис был впервые обнаружен, вероятность его столкновения с нашей планетой составляла три процента. Однако позже астрономы пересмотрели свои расчеты. Изначально специалисты не учли несколько факторов, например столкновения с другими небесными телами. В Апофис, например, может попасть камень, который затем изменит его орбиту.