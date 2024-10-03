Названо время гибели всего живого на Земле

Через один миллиард лет на Земле произойдут катастрофические изменения, которые приведут к гибели большинства живых существ на планете. К такому выводу пришли ученые из Чикагского университета под руководством Р. Дж. Грэма.

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По данным исследователей, ключевым фактором вымирания станет увеличение яркости Солнца, вызванное старением звезды. На данный момент вспышки увеличились на треть, однако со временем это может привести к снижению уровня углекислого газа в атмосфере.

Первым серьезным сигналом для человечества будет массовая гибель растений. Их истребление запустит цепную реакцию, которая приведет к смерти других биологических видов, пишет The Planetary Science Journal.

Ученые: внеземная цивилизация может уничтожить жизнь на своей планете за 1000 лет

Ранее стало известно, что астероид Демон размером с Эйфелеву башню может уничтожить Землю в 2029 году. Когда знаменитый астероид Апофис был впервые обнаружен, вероятность его столкновения с нашей планетой составляла три процента. Однако позже астрономы пересмотрели свои расчеты. Изначально специалисты не учли несколько факторов, например столкновения с другими небесными телами. В Апофис, например, может попасть камень, который затем изменит его орбиту.