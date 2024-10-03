Android-приложение Avito исчезло из Google Play

Пресс-служба сервиса Avito сообщила об удалении из Google Play своего приложения. Причины пока неизвестны, в компании пообещали опубликовать видеоинструкцию и отдельный лендинг с ответами на текущие вопросы.

В Avito предупредили, что со временем могут исчезнуть push-уведомления, поэтому пользователям следует ориентироваться на сервисные письма, доставляемые в электронную почту, и сообщения внутри самого приложения.

Кроме Google PLay, приложение Avito для Android представлено в RuStore, Huawei AppGallery, Xiaomi Market, Galaxy Store. Скачать можно из этих магазинов, если апп ещё не установлен.

В июле подобная ситуация была и с iOS-приложением Avito: софт исчез из App Store примерно на сутки, но о причинах тоже не сообщали.