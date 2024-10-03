Названы лучшие смартфоны в нескольких ценовых диапазонах

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности сразу в нескольких ценовых диапазонах.

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В категории до 999 юаней (до 13,3 тыс. руб.) лидером стал ZTE Yuanhang 41 с бюджетным чипом Unisoc T760. В тройке также значатся Wiko Hi Enjoy 60s и iQOO Z9x, за производительность которых отвечают MediaTek Dimensity 700 и Snapdragon 6 Gen 1.

В диапазоне до 1999 юаней (до 26,7 тыс. руб.) значатся Redmi Turbo 3, Realme GT Neo6 и Redmi K70E. Первые два работают на чипе Snapdragon 8s Gen 3, тогда как смартфон от Xiaomi предлагает MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

Среди устройств стоимостью до 2999 юаней (до 40,1 тыс. руб.) в тройку лидеров вошли iQOO Z9 Turbo+ и Redmi K70 Ultra, работающие на Dimensity 9300+, и iQOO Neo9 на базе Snapdragon 8 Gen 2.

Лучшим смартфоном в категории до 3999 юаней (до 53,5 тыс. руб.) признан OnePlus Ace 3 Pro, за которым следуют Realme GT5 Pro и iQOO Neo9 Pro. Первые два предлагают актуальный флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, тогда как третий — прошлогодний Snapdragon 8 Gen 2.

Игровые Red Magic 9 Pro, Red Magic 9S Pro и Red Magic 9 Pro+, работающие на Snapdragon 8 Gen 3, составили топ-3 устройств стоимостью выше 3999 юаней.