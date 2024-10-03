В РФ установили причины вымирания древних бизонов

Древние бизоны вымерли из-за потепления и изменения кормовой базы, к такому выводу пришли ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из университетов Европы и Азии.

Дольше всего животные сохранялись на территории современной Якутии, где изменения окружающей среды происходили медленнее, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"История и палеоэкология степного бизона (Bison priscus) остаются не до конца изученными, несмотря на его широкое распространение. Мы реконструировали рацион и оценили среду обитания степного бизона, обитающего в Евразии и на Аляске со среднего плейстоцена. В позднем плейстоцене степной бизон занимал различные типы биомов: от разреженных летне-зеленых лесов и степных/умеренных лугов (Сербия) до биомов тундростепи (Сибирь и Аляска). Несмотря на различия в выявленных типах биомов, рацион степного бизона в Евразии был схож, разница состояла в преобладании тех или иных растений в питании", - сказал один из авторов исследования, заведующий кафедрой палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Андрей Шпанский.

Ученые проанализировали износ микротекстуры зубов более 150 древних бизонов, живших в Европе, Западной и Восточной Сибири в период со среднего плейстоцена - около 1 млн лет назад - до момента их массового вымирания в конце позднего плейстоцена. Образцы остатков животных предоставили ученые из университетов стран Европы и Азии, которые также принимали участие в исследовании. Выяснилось, что пластичность рациона степного бизона была ниже по сравнению с современным европейским зубром, что могло стать одной из причин его вымирания.

Бизоны питались не только травяными растениями, но и бореальными кустарниками, а также карликовыми деревьями. Но с наступлением глобального потепления на территории их обитания начали наступать лесные массивы, а древние бизоны были не приспособлены к такой кормовой базе. При этом ученые отметили, что антропогенный фактор не повлиял на вымирание бизонов, так как плотность заселения людьми в Сибири была чрезвычайно низкой.