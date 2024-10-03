В России начали продаваться новейшие смартфоны Xiaomi

В России стартовали продажи новых смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

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Ретейлер отметил, что по результатам предзаказов, начавшихся 26 сентября, спрос на новинки превысил ожидания, показав рост на 40% по сравнению с предыдущей серией Xiaomi 13T.

Лидером по предзаказам стала модель Xiaomi 14T, на которую пришлось 60% всех покупок, в то время как версия Pro собрала 40%. Жители Москвы проявляют наибольший интерес к новинкам, на столицу пришлось 19% предзаказов. В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург (12%), Красноярский край (5%), Республика Татарстан и Новосибирская область (по 4%).

При покупке смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro с 3 по 31 октября в МТС покупатели получат подарок на выбор: умные часы Xiaomi Watch S3 или умный пылесос Xiaomi Robot Vacuum E10. Покупатели Xiaomi MIX Flip получат скидку в размере 5 тыс. рублей и умные часы Xiaomi Watch 2.

Цены на новинки в МТС составляют:

Xiaomi 14T Pro 12 ГБ + 256 ГБ — 74 990 рублей;

Xiaomi 14T Pro 12 ГБ + 512 ГБ — 79 990 рублей;

Xiaomi 14T Pro 12 ГБ + 1 ТБ — 89 990 рублей;

Xiaomi 14T 12 ГБ + 256 ГБ — 52 990 рублей;

Xiaomi 14T 12 ГБ + 512 ГБ — 59 990 рублей;

Xiaomi MIX Flip 12 ГБ + 512 ГБ — 129 990 рублей.

«Серия 'T' от Xiaomi традиционно пользуется высоким спросом на рынке. В этом году мы наблюдаем увеличение интереса к Pro версии, а также к первой складной модели от Xiaomi — Mix Flip», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.