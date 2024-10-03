Индийские ученые выяснили, что пандемия COVID-19 повлияла на температуру Луны

Ученые из индийской Лаборатории физических исследований в Ахмедабаде выяснили, что во время пандемии COVID-19 снизилась температура Луны. Об этом сообщает портал Oxford Academic.

© Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

«Луна, возможно, испытала на себе эффект карантина из-за COVID-19, который визуализируется как аномальное снижение температуры поверхности Луны в ночное время в течение этого периода», — говорится в материале.

Ученые считают, что причиной этого явления могло стать снижение уровня излучаемой Землей радиации из-за сокращения человеческой деятельности во время локдауна на всей планете.

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До этого ученые-биологи из Вашингтонского университета (University of Washington, UW) выяснили, что изоляция в период пандемии COVID-19 могла ускорить развитие мозга подростков, в большей степени девочек. Авторы публикации считают, что результаты исследования указывают на большую уязвимость женского мозга по сравнению с мужским мозгом к изменениям образа жизни, вызванным карантином.

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