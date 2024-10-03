Новая клавиатура Google взбудоражила пользователей Сети

Компания Google представила необычную клавиатуру с крайне нестандартным дизайном, которая сразу вызвала бурю обсуждений.

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Новая разработка, названная Double-Sided Gboard, создана в форме ленты Мёбиуса и предназначена для решения «проблемы» с ориентацией клавиатур — теперь её можно использовать с обеих сторон.

Конечно, Google не планирует выпускать это устройство на рынок, но компания опубликовала инструкции и исходные файлы для самостоятельной сборки — они уже доступны на GitHub.

Клавиатура имеет 208 клавиш, расположенных в сетке 26 х 8, и оснащена RGB-подсветкой для каждой клавиши. Подключение происходит через USB Type-C, а вес устройства указан в «пончиках» — по спецификации это 20.8 штук.

Несмотря на интересный подход, многие уже отметили, что такая клавиатура выглядит крайне неудобной для повседневного использования.