Российские ученые создали новое оборудование для термоядерных установок

В пресс-службе Института ядерной физики СО РАН сообщили, что ученые вуза разработали и запатентовали новое поколение инжекторов атомарных пучков для нагрева плазмы в термоядерных установках. Ключевым элементом системы стала усовершенствованная ионно-оптическая система, обеспечивающая более надежную работу оборудования.

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Новое оборудование предназначено для экспериментов с управляемым термоядерным синтезом, где температура плазмы достигает сотен миллионов градусов. Инжекторы атомарных пучков эффективно нагревают ионизированный газ до нужной температуры, а их новая конструкция позволяет уменьшить деформацию электродов и продлить срок службы системы, отметили в пресс-службе.

Разработка была создана с использованием методов программного моделирования, что позволило существенно сократить время на тестирование и улучшение конструкции.