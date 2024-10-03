Sony без лишнего шума пополнила линейку наушников серию LinkBuds

Sony Electronics Inc. представила свои последние дополнения к семейству LinkBuds: LinkBuds Fit, LinkBuds Open и LinkBuds Speaker. Модели LinkBuds Fit и Open оснащены Air Fitting для улучшенной посадки, что делает их “идеальными для активного образа жизни”, пишет компания. Они доступны в различных цветах, включая специальную фиолетовую версию, разработанную в сотрудничестве с обладательницей Грэмми Оливией Родриго.

© ferra.ru

LinkBuds Fit имеют эргономичный дизайн, усовершенствованный шумодав и режим прозрачности. В свою очередь, LinkBuds Open имеют открытый кольцевой дизайн, позволяющий пользователям “оставаться на связи с миром”, наслаждаясь при этом музыкой. Обе модели предлагают интуитивные элементы управления и длительное время работы от батареи — до 22 часов прослушивания.

© Sony

© Sony

© Sony

Новая колонка LinkBuds Speaker обеспечивает качество звука и даже четкость звонков, с функцией Auto Switch без проблем соединяется с наушниками LinkBuds.

Все продукты доступны для предварительного заказа, начиная с $179.99 за LinkBuds Speaker и $199.99 за наушники.