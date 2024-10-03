В России создадут пассажирский поезд на водородных топливных элементах

На Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина» руководитель проекта АО «Трансмашхолдинг» Александр Сляднев сообщил, что новый поезд на водородных топливных элементах будет на 80% реализован с применением отечественных материалов и оборудования.

По его словам, на данный момент в России не локализованы только компоненты, связанные с водородными технологиями. Вся остальная часть проекта, не относящаяся к водороду, уже производится в стране. Сляднев отметил, что в будущем планируется и локализация водородных технологий.

Проектирование водородного поезда уже активно идет. Запас хода составит 435 км на водороде и 40 км на батареях, а вместимость поезда будет варьироваться от 551 до 875 пассажиров. Также предусмотрены удобства для маломобильных граждан.

Изготовление опытных образцов планируется завершить в 2025 году, а в 2026 году начнётся их испытание на Сахалине. Ожидается, что регулярные перевозки на новых поездах начнутся к 2028 году.