Перенос запуска «Биона» подтвердили

Запуск биологического космического аппарата «Бион-М» №2 могут осуществить в марте 2025 года. Перенос запуска подтвердил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов, передает ТАСС.

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«Сейчас мы готовимся к запуску "Бион-М" №2, который у нас полетит в марте следующего года», — сказал он на пленарном заседании отраслевой научно-практической конференции «Созвездие Роскосмоса: траектория науки».

Ранее «Бион-М» планировали запустить 1 сентября. Он будет нести 1500 мух дрозофил и 75 мышей. Кроме того, при помощи спутника хотят отправить на орбиту растения и микроорганизмы. «Бион» планируют вывести на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему развертыванию перспективной Российской орбитальной станции.

В конце мая «Ростех» сообщил о создании модуля «Теленаука» для спутника «Бион-М» № 2. Модуль, который состоит из 25 цифровых камер, блока содержания животных, оборудования видеорегистрации и управления, предназначен для наблюдения за животными.