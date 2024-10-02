Ученые: внеземная цивилизация может уничтожить жизнь на своей планете за 1000 лет

Любая экспоненциально растущая технологическая цивилизация способна в сжатые сроки погубить себя и свою планету за счет рукотворного климатического коллапса. К такому выводу пришли астрофизики из Флоридского технологического института в США и Римского университета Тор Вергата. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

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Выводы команды основаны на цифровом моделировании развития инопланетных обществ, испытывающих технологический подъем и рост потребления энергии.

Работа ученых была вдохновлена динамикой использования энергии человечеством, которая росла в геометрической прогрессии с XIX века. В 2023 году люди потратили около 180 тыс. тераватт-часов, что примерно эквивалентно общему объему энергии, которое попадает на Землю от Солнца в любой момент времени.

Новая модель показала, что развитой инопланетной цивилизации может потребоваться менее 1000 лет, чтобы уничтожить свою собственную планету из-за изменения климата, даже если она будет полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии.

Расчеты основаны на втором законе термодинамики, гласящем, что при любом использовании энергии часть ее будет уходить во внешнюю среду. Эта покидающая систему энергия со временем заставит планету нагреваться.

Накопление утечки энергии из любых источников, в конечном итоге перегреет любую планету до точки, когда она станет непригодной для жизни. Если уровень энергии не будет ограничен, этот катастрофический уровень изменения климата может занять менее 100 веков с начала производства энергии, выяснили ученые.

Исследователи отметили, что избежать катастрофы можно с помощью системы, которая будет вырабатывать энергию за пределами планеты, либо просто остановив технологическое развитие цивилизации. В таком случае гипотетические инопланетяне могли бы просуществовать до миллиарда лет.