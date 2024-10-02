Археологи обнаружили в Египте погребальную камеру времен Среднего царства

Археологи обнаружили в провинции Асьют в Египте погребальную камеру времен Среднего царства, датируемых XX веком до нашей эры. Об этом сообщили Министерство туризма и древностей страны, передает «РИА Новости».

Отмечается, что находка была сделана в рамках совместной египетско-немецкой археологической миссии из университетов Сохага и Берлина. Погребальную камеру обнаружили во время работ по археологической очистке некрополя в Асьюте. В ней находилась единственная дочь правителя региона Асьют во время правления фараона Сенусерта I (XII династия, XX век до нашей эры).

Также указывается, что погребальная камера находилась на глубине приблизительно 15 метров. Всего в ней было два саркофага, расписанные снаружи и изнутри текстами, которые рассказывают о «путешествии в загробный мир». Кроме того археологи обнаружили ритуальные сосуды и деревянные статуэтки.

Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед рассказал, что исследование черепа и останков костей женщины показало, что она скончалась, не дожив до 40 лет, и страдала от врожденной деформации стопы.