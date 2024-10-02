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Microsoft изобрела вращающийся на 360 градусов смартфон

Корпорация Microsoft запатентовала складной смартфон, экран которого способен вращаться на 360 градусов. Об этом сообщает издание MSPoweruser.

Microsoft изобрела вращающийся на 360 градусов смартфон
© Lenta.ru

Зарегистрированное 1 октября 2024 года изобретение заметили на США (USPTO). В заявке инженеры Microsoft описали смартфон, который имеет гибкий дисплей, раскладывающийся на 360 градусов. По словам специалистов, устройство может принимать форму и размеры смартфона, планшета или ноутбука.

В документе отмечается, что девайс имеет специальные прорези, которые помогают дисплею плавно и без складок сгибаться в разные стороны. Также в компании отметили, что аппарат может складываться в разных направлениях.

На изображениях инженеры корпорации продемонстрировали, что смартфон может складываться на 180, 300 и 360 градусов. Также аппарат можно зафиксировать в одном из выбранных положений.

По словам журналистов, последним складным смартфоном Microsoft оказался Surface Duo 2, представленный в 2021 году. Однако затем фирма перестала заниматься подобными гаджетами. При этом в сентябре вышли смартфоны TCL 50 Pro Nxtpaper и 50 Nxtpaper — Microsoft приняла участие в создании девайсов, она отвечала за функции искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее Microsoft прекратила производство очков дополненной реальности HoloLens 2 и сняла их с продажи. При этом компания продолжила поставлять устройство армии США.

Наука и техника
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