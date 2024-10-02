ИИ не стал главной причиной для покупки iPhone 16

Первые пользователи iPhone 16 приобрели устройства из-за интереса к новинке и высокой скорости гаджетов. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на отчет JP Morgan.

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Аналитики инвестиционного банка заметили, что нейросеть Apple Intelligence будет стимулировать продажи девайсов линейки iPhone 16, но позже. В настоящий момент функции искусственного интеллекта (ИИ) доступны лишь в США и только на английском языке. Авторы отчета считают, что ИИ может стать одной из главной причин для покупки iPhone 17 в 2025 году.

На основе собственного опроса в JP Morgan заметили, что наличие ИИ даже не входит в пятерку главных причин, по которым пользователи покупают смартфоны американского бренда. В первую очередь они приобретают гаджеты из-за эффекта новизны, высокой производительности и поддержки 5G. Также спросу способствует интерес к Apple.

Изучив статистику предзаказов iPhone 16, специалисты банка заявили, что спрос на новые смартфоны Apple остается сдержанным. Больше всего в мире устройствами интересуются пользователи из США и Китая. Также 61 процент опрошенных владельцев Android-смартфонов выразили свое желание перейти на iPhone — в 2023 году таких пользователей было 50 процентов.

По оценкам JP Morgan, в четвертом квартале 2024-го Apple продаст 76 миллионов смартфонов. Аналитики не стали менять свой прогноз относительно цены акций американской корпорации — 265 долларов за ценную бумагу.

В начале сентября инвестиционная фирма Piper Sandler заявила, что наличие поддержки ИИ окажется одной из причин высокого спроса на iPhone 16. Однако затем из-за высокой цены распространение устройств серии iPhone 16 замедлится.