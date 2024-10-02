На кентавре 29P обнаружили необычные выбросы углекислого газа

Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые зарегистрировал процесс выделения углекислого газа на кентавре 29P/Швассмана - Вахмана, пишет пресс-служба НАСА на официальном сайте.

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Кентавры представляют собой уникальные малые тела Солнечной системы, которые считаются переходным состоянием для транснептуновых объектов, эволюционирующих в кометы семейства Юпитера.

Их орбиты гравитационно возмущены Юпитером и, в меньшей степени, Сатурном, перигелии больше, чем у Юпитера, а большие полуоси орбит меньше, чем у Нептуна. В общей сложности, существует около 44 тыс. кентавров диаметром более 1 км.

«Кентавров можно считать остатками формирования нашей планетной системы. Они находятся в среде с очень низкой температурой, сохраняют информацию о летучих веществах на ранних стадиях развития солнечной системы», — разъяснила Сара Фагги из Центра космических полетов имени Годдарда.

На кадрах, представленных НАСА, каменистое двудольное ядро ​​находится справа и напоминает упрощенную форму арахиса. Левая сторона кентавра частично освещена Солнцем, которое находится за кадром, открывая светло-коричневую поверхность ядра.

Струи газа, изображенные как полупрозрачные конусы белого цвета, исходят из разных точек на поверхности кентавра и выходят за пределы кадра: две исходят вверх сверху, одна струя извергается снизу и простирается вниз, а одна струя исходит из левой стороны ядра и простирается влево.

Ученые пояснили, что предыдущие радиоволновые наблюдения показали только струю газа, направленную в сторону Земли. Наблюдения с помощью космического телескопа позволили выявить новую струю оксида углерода (CO) и ранее не наблюдавшиеся струи углекислого газа (CO2).

«Тот факт, что 29P имеет такие резкие различия в содержании CO и CO2 на своей поверхности, позволяет сделать предположение, что 29P может состоять из нескольких частей», — сказал Джеронимо Виллануэва, соавтор исследования.

Вместе с тем, никаких признаков водяного пара в атмосфере 29P не было обнаружено.