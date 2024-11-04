Какое животное дает самое большое потомство?

На планете существуют миллионы видов животных, и каждый пользуется определенной репродуктивной стратегией, подобранной под нужды вида. Но какое животное можно назвать самым плодовитым? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что на него влияет множество факторов. Для начала, многое зависит от того, что можно считать «потомством». Если определять их по количеству гамет или неоплодотворенных яиц, до рыбы — безоговорочные лидеры. Им нужно тратить меньше энергии на откладку неоплодотворенных яиц, поэтому животные, выбрасывающие яйца и сперматозоиды в воду, зачастую создают больше потомства, чем другие.

Так, в яичниках рыбы-солнце могут находиться до 300 млн яиц одновременно. Но из-за того, что процесс оплодотворения проходит в воде, никто не может сказать, какой процент из этих 300 млн превратится в живое потомство. К тому же, после выброса яиц в воду невозможно определить, какие яйца кому принадлежат, равно как и отследить развитие каждого. Хотя ученые не подсчитывали суммарную популяцию этих рыб в мировом океане, они считаются уязвимым видом в результате случайного отлова. Другими словами, все 300 млн яиц точно не вырастают в маленьких рыбок.

Если говорить об оплодотворенных яйцах, то первое место — за социальными насекомыми. Некоторые виды муравьев, такие как Dorylus wilverthi, откладывают от трех до четырех миллионов яиц в месяц. А королева колонии определяет, какие яйца оплодотворять в зависимости от того, кто ей нужен — самцы или самки.

Но перейдем к другим претендентам. Одна из самых плодовитых птиц — серая куропатка, которая откладывает до 22 яиц. Если брать живородящие виды, то морские коньки могут родить до 2 000 детенышей одновременно. А шумящая гадюка — призер среди змей; самка этого вида поставила рекорд в 156 детенышей от одной беременности.

Почему одни животные дают такое большое потомство, а слоны или киты — нет? Один из факторов, влияющих на размер потомства — это продолжительность жизни. Животные, которые вряд ли доживут до взросления своих детенышей, как правило дают больше потомства, чем долгожители. Им некогда ждать и рожать по одному детенышу — время не терпит.

Другие виды, такие как летучие мыши, ограничены габаритами. Им нужно быть легкими, чтобы держаться в воздухе, поэтому они могут заботиться максимум об одном детеныше. А на заботу о потомстве уходит драгоценная энергия — это еще один важный нюанс.

Наконец, последний момент — различия между откладкой яиц и живорождением. Детеныши живородящих животных появляются на свет гораздо менее развитыми и требуют больше времени на развитие, из-за чего размер потомства сокращается. Однако животные, обитающие группами, могут позволить себе рожать больше потомства, потому что подрастающее поколение будут опекать сородичи.