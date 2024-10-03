Космическому зонду "Вояджер-2" отключили очередной научный прибор

НАСА объявило о том, что на борту космического аппарата "Вояджер-2" окончательно отключен еще один научный прибор. Это был эксперимент PLasma Science (PLS), который позволял измерить количество плазмы (горячего ионизированного газа) в межзвездном пространстве и ее направление, сообщает New-Science.ru.

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На борту продолжают работать еще четыре прибора из десяти.

Напомним, "Вояджер-2" - действующий космический зонд, запущенный НАСА еще 20 августа 1977 года в рамках программы "Вояджер" для исследований дальних планет Солнечной системы. В 1986 году "Вояджер-2" по пролетной траектории пересек орбиту Урана и прошел в 81 500 км от поверхности планеты. И это до сих пор единственный космический аппарат, которому удалось максимально приблизиться к Урану. А в 2023 году этот зонд превзошел "Пионера-10" по пройденному расстоянию от Солнца, став вторым среди самых отдаленных космических аппаратов, созданных человечеством.

Так вот причина отключения научного прибора очевидная - сокращение энергоснабжения зонда. Потребление PLS было слишком велико по сравнению с энергией, которую радиоизотопный термоэлектрический генератор (RTG) аппарата может обеспечить в настоящее время.

"Вояджер-2", как и его зонд-близнец "Вояджер-1", работают за счет распада плутония и ежегодно теряют около 4 ватт энергии. После завершения тура по планетам-гигантам нашей Солнечной системы специалисты решили отключить несколько научных инструментов, которые не будут использоваться при изучении межзвездного пространства.

PLS состоит из четырех "чашек". Три из них направлены в сторону Солнца и наблюдают за солнечным ветром, находясь в гелиосфере. Четвертая направлена под прямым углом к трем другим и наблюдала плазму в планетарных магнитосферах, в гелиосфере и теперь в межзвездном пространстве.

По словам ученых, до недавнего времени наиболее полезные данные от четвертой "чашки" поступали лишь раз в три месяца, когда зонд совершал поворот на 360 градусов вокруг своей оси, направляясь к Солнцу. Этот фактор повлиял на решение отключить прибор раньше других.

26 сентября инженеры НАСА дали команду на окончательное отключение PLS "Вояджера-2". 19 часов потребовалось, чтобы сигнал, посланный Сетью глубокого космоса НАСА, достиг зонда. А ответный сигнал дошел до Земли еще через 19 часов. Инженеры миссии, которые всегда внимательно следят за изменениями в работе зонда, подтвердили, что команда на отключение была выполнена без инцидентов и что зонд работает нормально.

"Вояджер-2" продолжает свою уникальную миссию. Сейчас он находится на расстоянии более 20,5 млрд км от Земли. Он изучает область за пределами нашей гелиосферы - защитного пузыря частиц и магнитных полей, создаваемых Солнцем. По данным НАСА, у аппарата достаточно энергии, чтобы продолжать исследовать этот регион как минимум с одним работающим научным инструментом до 2030 года.

Среди прогнозов будущего этого космического зонда есть просто потрясающие: примерно через 300 лет он достигнет внутреннего края Облака Оорта. Фантастика? Но кто знает?...