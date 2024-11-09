От замка короля Артура до Эльдорадо: мифические места, существовавшие в реальности

История знает немало мифических земель: от родины великих королей до земных обителей богов и монстров. И хотя существование Атлантиды или Шангри-Ла в реальности маловероятно, в мифах может быть больше правды, чем мы думали. Журнал Smithsonian рассказал о мифических локациях, которые могли существовать на самом деле.

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Троя, Турция

Троя, город в центре повествования «Илиады» Гомера и «Энеиды» Вергилия, считается одной из самых легендарных локаций в классических мифах Греции. В истории об этом месте вплетены фантастические детали, но археологи полагают, что в них есть и доля правды. Троянская война действительно могла произойти в реальности: 150 лет раскопок на предполагаемом местонахождении города показали, что оно было обитаемым 4 000 лет назад. Иными словами, как раз в конце Бронзового века — именно тогда, согласно Гомеру, и разразилась война.

Пещера Медузы, Гибралтар

Древние моряки считали пещеру Медузы в основании Геркулесовых столбов крайней границей известного человечеству мира. Однако научная работа 2021 года выдвинула теорию, что она могла играть даже большую роль в греческой мифологии. Глубоко внутри пещеры археологи обнаружили фрагменты большой, керамической статуи Горгоны, датируемой VI веком до нашей эры. Горгоны были тремя сестрами-монстрами, которые терроризировали греческих моряков, превращая их в камень одним взглядом. Есть вероятность, что пещера была местом паломничества для древних моряков, которые совершали путешествие, чтобы отдать должное победе Персея над Медузой.

Замок короля Артура, Англия

Замок Тинтагель на скалистом берегу Корнуолла ассоциируется с королем Артуром с тех пор, как писатель Гальфрид Монмутский назвал крепость местом рождения легендарного монарха. Однако до недавних пор никто не знал, что под руинами замка лежит еще более древнее поселение, которое отчасти подтверждает мифы. Археологи считают, что в прошлом это место активно принимало товары и предметы роскоши из стран Средиземноморья. Сложно сказать, кто правил этими землями в V и VI веках, но находки сходятся с теоретическим правлением короля Артура.

Эльдорадо, Колумбия

Испанские конкистадоры первыми описали мифическое южноамериканское королевство неслыханных богатств, чей царь при восхождении на трон покрывал себя золотой пылью и церемониально сбрасывал сокровища в центр священного озера. Свидетельства конкистадоров датируются 1541 годом, и с тех пор исследователи безуспешно пытались найти Эльдорадо на территории Колумбии, Венесуэлы, Гайаны и Бразилии.

Несмотря на это, археологи полагают, что сказки о «золотом городе» не были выдумкой на 100%. Озера всегда были местом подношений для древних колумбийцев, и есть вероятность, что ритуалы, приписываемые Эльдорадо, проходили в некоторых из них. Но главным подозреваемым считается озеро Гуатавита: именно из него за прошедшие 400 лет подняли больше всего исторических артефактов, в том числе драгоценных.

Лабиринт Минотавра, Греция

При строительстве нового аэропорта на острове Крит рабочие нашли нечто неожиданное. А именно, останки круглого сооружения, окруженного восемью каменными кольцами со стенами. По архитектуре руины напоминают гробницы Минойской цивилизации, но каждый, кто хоть немного знаком с греческими мифами, назовет другую ассоциацию — лабиринт минотавра. Хотя археологи пока еще не полностью изучили сооружение, его архитектурные схожести с мифическим лабиринтом подсказывают, что оно могло быть одним из источников происхождения мифа.