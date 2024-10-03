Спрогнозированы сильные магнитные бури на Земле

Сегодня вечером на Земле начнется магнитная буря и продлится до конца следующего дня.

© NASA

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21:00 по московскому времени, на Земле начнется слабая магнитная буря - класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 06:00 мск, магнитная буря станет сильной - класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера, 21:00 мск, субботы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 октября геомагнитное поле Земли продолжит возмущаться, не достигая уровня магнитных бурь. Только в начале следующей недели магнитосфера планеты вернется в спокойное состояние.