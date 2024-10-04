Бюджетный iPhone SE 4 окажется мощнее iPhone 15

Бюджетный iPhone SE 4 выйдет в 2025 году и будет похож на iPhone 14. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на источники.

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Новая модель iPhone под кодовым названием V59 получит современный дизайн, похожий на iPhone 14, включая плоские торцы и OLED-экран с вырезом. Разрешение экрана будет таким же, как у iPhone 14 — 1170х2532 пикселей. Вместе с тем Apple откажется от Touch ID в пользу сканера лица Face ID. При этом датчик будет расположен в устаревшем вырезе-«челке», а не Dynamic Island.

За производительность iPhone SE 4 будет отвечать фирменный чип Apple A18 и 8 ГБ оперативной памяти — как в iPhone 16, что позволит новинке поддерживать ИИ-систему Apple Intelligence.

В смартфоне будет всего две камеры: основная с разрешением 48 Мп и фронтальная на 12 Мп. Таким образом, смартфон не будет оснащаться ультраширокоугольным модулем и телеобъективом, как номерные модели.

Главной особенностью iPhone SE 4 станет использование фирменного 5G-модема. Предполагается, что новый модем снизит энергопотребление, особенно в режиме энергосбережения.

iPhone SE 4 будет представлен весной 2025 года. Аналитики считают, что цена бюджетного iPhone составит от $459 до $499 в базовой комплектации.