Очки дополненной реальности Microsoft убрали с продажи

Корпорация Microsoft остановила выпуск очков дополненной реальности HoloLens 2 и полностью убрала их с продажи.

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При этом выпущенная в 2019 году гарнитура будет поддерживаться и получать обновления до 2017 года, но все они будут касаться исключительно безопасности и защиты от взлома. В момент создания гаджет был изначально ориентирован на корпоративных пользователей.

Однако патчи для первой, оригинальной версии HoloLens, которая появилась в продаже в 2016 году, перестанут выходить уже в декабре 2024 года. Подобное решение связано с нежеланием компании развиваться в сфере технологий дополненной реальности, передает издание Gizmodo.

5 августа предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что уже второй человек получил мозговой имплант от компании Neuralink, процедура прошла успешно.

Первый человек с имплантом от Neuralink Нолан Арбо заявил о повышении эффективности работы устройства, несмотря на то, что часть электродов отошла от мозга. В начале вживления технологии эффективность работы импланта была низкая из-за того, что специалисты не настроили прибор. Но позже, после успехов в испытаниях технологии, часть проводов отошла от мозга Арбо.