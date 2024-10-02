В WhatsApp появилась новая функция

Команда популярного мессенджера WhatsApp анонсировала запуск новых функций для улучшения видеозвонков. В ближайшие недели пользователи смогут персонализировать свои видеозвонки с помощью разнообразных фильтров и виртуальных фонов. Об этом сообщает издание AndroidAuthority (AA).

© Газета.ру

Новый набор фильтров предлагает широкий спектр визуальных эффектов, напоминающих фильтры Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*. Среди доступных опций — «Теплый», «Холодный», «Черно-белый», «Мечтательный» и другие. Для тех, кто хочет изменить фон видео во время звонка, WhatsApp предлагает более десятка виртуальных фонов, позволяющих скрыть отвлекающие факторы или имитировать различные настройки.

Среди фоновых опций – функция размытия (Blur) для сокрытия окружения, а также виртуальные окружения, такие как офис, закат, лес и даже праздничные темы.