В работе приложения «Альфа Банка» произошел сбой

У пользователей возникли проблемы при входе в приложение Альфа-Банка. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе кредитной организации отметили, что из-за технических работ «у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн». В банке заверили, что в скором времени ситуация разрешится. Там же рекомендовали войти в приложение еще раз через некоторое время. Позднее в Альфа-Банке сообщили, что все сервисы работают в штатном режиме.

Вечером 1 октября в мессенджере Telegram начались сбои. Неполадки коснулись разных элементов мессенджера — наблюдается задержка при отправке сообщений, долгая загрузка медиафайлов и переписок, а также сбои при работе с каналами.

Также ранее Telegram-канал Mash сообщил, что последнее обновление iOS стало причиной массовых сбоев в работе iPhone. Отмечалось, что обновление привело к появлению ошибок, замедлению работы приложений, а также разрывах в связи с сервером Apple.