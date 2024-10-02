Motorola представила смартфон с арамидным корпусом ThinkPhone 25

Компания Motorola анонсировала новый смартфон ThinkPhone 25, ориентированный на корпоративных потребителей. Новый аппарат получил обновленный список спецификаций, схожий с характеристиками Motorola Edge 50 Neo. Об этом сообщает издание GSMArena.

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ThinkPhone 25 оснащен 6,36-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2670 на 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Дисплей поддерживает HDR10+ и обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

В основе смартфона лежит чипсет Dimensity 7300 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X. Постоянной памяти доступно 256 ГБ.

На задней панели размещен блок камер с 50-мегапиксельной основной камерой на базе сенсора Sony LYTIA 700C с оптической стабилизацией изображения, дополненной 10-мегапиксельным телефотообъективом с 3x оптическим зумом и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

ThinkPhone 25 работает под управлением Android 14. Компания обещает 5 лет обновлений ОС Android и предоставление патчей безопасности до 2029 года. Смартфон также получил корпоративные функции, включая обнаружение вредоносных программ и фишинга, а также дополнительную безопасность Wi-Fi.

ThinkPhone 25 будет выпущен в черном цвете с задней панелью из арамидного волокна. Смартфон поступит в продажу в ноябре по цене €499, что по курсу на 2 октября 2024 года равно примерно 52 тыс. руб.