NASA показало, что случилось с марсоходом за 12 лет на Марсе

Специалисты NASA показали ущерб, который марсоход Curiosity получил за время пребывания на Марсе, пишет Jalopnik.com.

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Напомним, что Curiosity совершил успешную посадку на планете еще в 2012 году. Перелет туда занял восемь месяцев. Марсоход пытался выяснить, могла ли планета когда-либо поддерживать микробную жизнь.

По словам Эшли Строупа, инженера по эксплуатации миссии в Лаборатории реактивного движения НАСА, Curiosity «все еще хорошо держится, несмотря на то, что ему пришлось пережить одни из самых тяжелых испытаний на Марсе». Учеными были опубликованы изображения колеса, сделанные «ручным объективом», который находится на конце его роботизированной руки. Во время движения по скалистой марсианской поверхности Curiosity обнаружил несколько дырок в своих колесах.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) завершило миссию по симуляции жизни на Марсе CHAPEA, которая продлилась 378 дней. По плану NASA, эксперимент должен был оценить возможности потенциальной колонизации настоящего Марса. В ходе эксперимента четверо ученых-испытуемых были отправлены в «симуляцию марсианской среды обитания» в Хьюстоне. При этом каждый ученые исполнял одну из ролей — командир, бортинженер, врач и научный сотрудник.