Чем полезным можно занять свободный порт PCIe?

Из-за того, что технологии SLI и CrossFire скоропостижно погибли, многие ПК-геймеры не используют второй слот PCIe на материнских платах. Но это не значит, что ему нельзя найти применение. Портал howtogeek.com рассказал, чем полезным можно занять свободный слот.

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Wi-Fi

У пользователей ПК, скорее всего, нет доступа к Wi-Fi, если материнская плата не оборудована соответствующим адаптером. Не проблема: избавиться от назойливых проводов можно путем установки карты в свободный порт PCIe. На рынке можно найти варианты под самый разный бюджет.

Сетевая карта на 10 Гбит/с

Пожалуй, Wi-Fi пригодится не каждому — но что насчет более быстрого Интернета? Даже если ваш тариф не может похвастать гигабитными скоростями, сетевая карта на 10 Гбит/с все равно может быть полезной, особенно если вы держите какой-либо сервер. Пропускная способность заметно ускоряет передачу крупных файлов и экономит немало времени. Конечно, подобные карты не из дешевых, но и неподъемно дорогими их не назвать.

Дополнительные порты USB

Многие сборщики ПК часто совершают одну и ту же ошибку: при выборе материнской платы они не задумываются о том, сколько портов USB им понадобится. Обычно мы помним о том, что один нужен для мыши, один для клавиатуры, еще парочка — просто на всякий случай. Но в реальности, конечно же, USB никогда не бывает слишком много. К компьютеру ведь нужно много чего подключать: от контроллеров до кабелей, кардридеров и прочих аксессуаров. Не говоря уже о том, что даже многие дорогие модели материнских плат страдают недостатком USB-C разъемов.

Именно по этой причине карта расширения может стать неплохой инвестицией. Они не такие уж и дорогие, но могут значительно повысить число доступных портов.

Карта захвата

Карта захвата — незаменимое приобретение для тех, кто хочет стримить консольные игры или подключать консоли к ПК, но у монитора нет лишних портов. Только помните, что мощным компьютерам карта захвата не нужна. Им вполне хватит ресурсов, чтобы стримить и записывать видео при запущенной игре без потери производительности.

Звуковая карта

Большинство ПК-геймеров довольствуются встроенными в материнскую плату инструментами для звука, но отдельная звуковая карта обеспечит лучшее качество. Она устранит помехи, свойственные встроенному аудио, повысит качество звука в наушниках и улучшит объемный звук.

Карта расширения SATA/M.2

Дополнительные слоты под накопители — это всегда полезно. Если вы придерживаетесь подобной философии, то наверняка уже забили все слоты на материнской плате… Но можно получить еще больше слотов за счет карты расширения SATA или M.2. Она встанет не на любую конфигурацию, но отлично справится со своей задачей и предоставит много слотов для дополнительных дисков.